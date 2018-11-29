Nesibe Aydın Okullarından Öğretmenler Günü balosu

Nesibe Aydın Okulları, Öğretmenler Günü'nü Ankara okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep okullarının yöneticilerinin katıldığı bir baloyla kutladı.

Nesibe Aydın Okulları, Öğretmenler Günü'nü 750 davetlinin katıldığı baloyla kutladı. Baloya, Ankara okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep okullarının yöneticileri de tam kadro katıldı. 34 yıl önce kurulan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, bu yıl Yıldızlar Lisesinin 20. yılını; Gölbaşı Kampüsünün de 10. yılını kutlamanın ayrı bir coşkusunu da yaşamış oldu. Kurum içerisinde beş, on, on beş ve yirminci yılını dolduran deneyimli öğretmen ve yönetici kadrosuna ödül ve teşekkür plaketi sunumuyla başlayan tören, İzmir Marşı eşliğinde kesilen kutlama pastası ve sürpriz hediye çekilişleriyle devam etti.

Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci Yazar Nesibe Aydın davetlilere yaptığı konuşmasında, "34 yıl önce çıktığımız bu yolda sayısız başarılara imza attık. Bu başarılarda en çok siz değerli öğretmenlerimin emeği ve katkısı var. Sizler, bu ülkenin geleceğine yön veren, eğitim neferlersiniz. Sizlerden öncelikli beklentim, vatanına faydalı ve birey olmanın sorumluluğunu taşıyan aydın nesiller yetiştirmenizdir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için durmadan çalışan, yeni nesillerin aydın rehberleri siz değerli öğretmenlerimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Plaket töreni ve kutlama konuşmasının ardından sahne alan, Ersan Başbuğ ve orkestrası ile gönüllerince eğlenen Nesibe Aydın Okulları öğretmenleri, birbirinden renkli anlara sahne olan unutulmaz bir gece yaşadı.