Nesibe Aydın Okullarından tatil önerileri

Okulların açıldığı dönemden bu yana sosyal, duygusal ve akademik alanlarda belirli bir donanıma ulaşan öğrencilerin sömestre kadar ihtiyaç duyduğu motivasyonu bu tatil ile sağlayacağını belirten uzmanlar, verilen kısa aranın öğrencilerin okula dönüşlerinde öğrenme heyecanı ile gelmelerine imkân sunacağını ifade ettiler. İlk kez uygulanan bu tatilin öğrencilerin kendilerine vakit ayırmaları ve sosyal beceriler kazanmaları için verildiğinin altını çizen Nesibe Aydın Eğitim Kurumları rehberlik uzmanları, öğrencilerin ruhsal ve mental olarak rahatlamalarının en iyi yolunun yaş grubuna ve ilgi alanlarına göre bilim, sanat ve doğa etkinliklerine teşvik edilmeleri olduğunun altını çizdiler.