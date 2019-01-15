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Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları'nın acı günü

Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın ve Hüsamettin Aydın’ın gelinleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın’in eşi İlke Aydın hayatını kaybetti.

Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın ve Hüsamettin Aydın'ın gelinleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın'in eşi İlke Aydın hayatını kaybetti.


30 yılı aşkındır, özel eğitim kurumu olarak hizmet veren Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları'nın kurucusu Aydın ailesi, 5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden gelinleri İlke Aydın'ı son yolculuğuna uğurladı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Aydın'ın cenaze namazı, öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde kılındı. Aydın ailesi, cenaze törenine katılanların taziyelerini aldı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mirkan Aydın bir an olsun hayat arkadaşının naaşının başından ayrılmadı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Aydın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar köyü mezarlığına defnedildi.

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