Nesibe Aydın'da 19 Mayıs coşkusu

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Nesibe Aydın Okulları, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü, öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli gösteriler ve sürpriz bir konser ile kutladı.

Ana sınıfından lise kademesine kadar yüzlerce öğrencinin büyük bir özenle hazırlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri, Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsünde veli ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Coşku içinde geçen kutlama töreninde okul öğrencilerinin gösterilerinin yanı sıra Nesibe Aydın Sanat Akademisi öğrencilerinin 100. yıl için özel olarak hazırladıkları dans şovları, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kutlama etkinliklerinde coşkunun zirveye çıktığı an ise İskoç asıllı müzisyen Paul Dwyer ve oğlu Eren Dwyer'ı sahneye çıktığı anlarda yaşandı. 30 yıldır Türkiye'de yaşayan, yaptığı televizyon programları ile ünlenen ve son olarak oğlu Eren ile seslendirdiği Çanakkale Türküsü ile dikkatleri üzerine çeken müzisyenin şarkılarına eşlik eden davetliler, 100. yıla yakışır bir tören izlediler.

Kutlama törenlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci Yazar Nesibe Aydın, “Bir ülkenin bağımsızlık özleminin simgesi, milli mücadelenin başlangıcı olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah Arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100.yılını kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Nesibe Aydın Okulları olarak, bin kişilik öğretmen kadromuz ile Kocaeli 'den Diyarbakır'a kadar ülkemizin 7 ilinde, Ulu Önder Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımızın eğitimi için çalışıyoruz. Atamızın vasiyetini yerine getirecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak aydın nesiller yetiştirmek için 35 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun!” dedi.