Nesibe Aydın'da bin 580 kontenjan için 45 bin 662 öğrenci sınava girdi

Dershanesiz eğitim modelinin mimarı ve 35 yıllık yayın ve okul tecrübesiyle Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan Nesibe Aydın Okullarının ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı bu yıl da rekor katılımla gerçekleşti.

Nesibe Aydın Okulları, geçtiğimiz yıllara kıyasla burs miktarını yüzde 40 oranında artırarak, dar gelirli ailelerin çocukları için ciddi bir fırsat eşitliği oluşturdu. Türkiye genelinde ‘7 il, 11 Kampüs, Tek Okul' sloganıyla yürüttüğü nitelikli eğitimle öğrencilerinin Türkiye ve dünyadaki en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan kurumun 2020-2021 öğretim yılı için ortaokul ve lise kademesi öğrencilerine yönelik belirlediği toplam bin 580 kontenjan için 45 bin 662 aday sınavda ter döktü. 22-23 Şubat tarihlerinde Ankara'da Gölbaşı ve Yıldızlar Kampüsleri ile Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır ve Gaziantep Kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenen Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı, yoğun başvuru sebebiyle sıkı güvenlik tedbirleri altında ve gün içerisinde 4 ayrı seansta farklı soru kitapçıkları kullanılarak gerçekleştirildi. Her seans ÖSYM sınavlarının ciddiyetinde büyük bir titizlik içerisinde tamamlandı.

Veli ve öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçmek için okulların önünde uzun kuyruklar oluştururken, okullara giden cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı ve kampüslerin etrafında sivil ve resmi emniyet görevlileri güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun mesai harcadılar. Öğrenci ve velilerin kayıt ve burs hakkı kazanıp kazanamayacaklarını heyecanla bekledikleri sınav sonuçlarının rekor başvuru sayısına rağmen 5 gün içinde açıklanacağını belirtilen yetkililer, her yıl sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 hafta gibi kısa bir sürede kayıtlarının kapandığını açıkladılar.