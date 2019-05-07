Nesibe Aydın'dan bilim ve spora bir katkı daha

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, "Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak bireylerin başarılı olmasının yolunun bilim, sanat, spordan geçtiğini biliyoruz" dedi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlediği bilim ve spor etkinlikleriyle bir ilke daha imza attı. Gaziantep'te 6 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşen STEM Fest'te genç beyinler bilim ve sanatın birçok dalıyla tanıştı. Antalya'da düzenlenen 2'nci Geleneksel Spor Oyunları'nda ise Nesibe Aydın Okullarının Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören 500 öğrencisi bir araya geldi.

Gaziantep halkı bilim şenliğinde buluştu

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ve Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın'ın açılış konuşmalarıyla başlayan Gaziantep STEM Fest etkinliğine, 6 bin davetli katıldı. 'Haydi Sen de Üret' sloganıyla organize edilen ve 35 atölyenin yer aldığı festivale Nesibe Aydın Gaziantep Okulları, aralarında Elektronik Kodlama, Robot Yapımı ve Cam Boyama gibi atölyelerin bulunduğu 16 farklı bilimsel çalışmasıyla destek verdi. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin katılımına açık olan festivale, 7'den 70'e çok sayıda bilim meraklısı akın etti.

Türkiye'nin dört bir yanından 500 lisanslı sporcu katıldı

Akademik alanda gösterdikleri başarıların yanı sıra, sporun farklı branşlarında elde ettikleri ulusal ve uluslararası derecelerle de dikkat çeken Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri, Antalya Okulları Kampüsünde düzenlenen 2'nci Geleneksel Nesibe Aydın Spor Oyunları'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından 500 lisanslı sporcunun buluştuğu etkinlikte yüzme, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi ve satranç kategorilerinde dostluğun ön planda olduğu bir rekabet yaşandı. İki gün boyunca devam eden turnuvaların sonunda düzenlenen ödül töreninde ise madalya almaya hak kazanan takımların, aynı branşta yarıştıkları sporcu arkadaşlarını kürsüye davet etmesi, sporun birleştirici gücünü kanıtlar nitelikteydi.

Her iki etkinlik ile ilgili kısa bir basın açıklaması yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, “Bugün iki farklı ilde toplam 6 bin 500 çocuğumuzu, bilimsel ve sportif faaliyetlerle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak bireylerin başarılı olmasının yolunun bilim, sanat, spordan geçtiğini biliyoruz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı bu yolda desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.