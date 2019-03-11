Nesibe Aydın'dan Doğu'da eğitim hamlesi

Nesibe Aydın Okulları, 2019-2020 eğitim yılında, Gaziantep ve Diyarbakır'da iki büyük yatırımı hizmete alacak.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın, halihazırda Türkiye'nin 5 ilinde, 9 eğitim tesisi ve bin öğretmenin yer aldığı üst düzey bir kadroyla çalışmalarına devam ettiklerini, önümüzdeki yıldan itibaren, Türkiye'nin doğudaki iki büyük ilinde fark oluşturacak iki kampüsü faaliyete açacaklarını belirtti.

Gaziantep ve Diyarbakır'ın, nitelikli insan gücüne en çok ihtiyaç duyan illerin başında geldiğini vurgulayan Aydın, "Öğrencilerimizin akademik bilgileri, yabancı dil hakimiyetleri ve çalışma alışkanlıkları ile bölgedeki büyük işletmelere CEO, yönetici ya da uzman olarak katkı vermelerini hedefliyoruz” dedi.

Dışarıdan bakınca, inşaat ve finansman maliyetlerinin çok arttığı bir dönemde, bu iki yatırımın yapılmasını birçok kişinin riskli bulduğunu aktaran Aydın, "Hem tanıtımlarımıza hem de okula giriş sınavlarımıza beklediğimizin çok üstünde başvuru aldık. Bu sayede, ne kadar doğru bir yerde ne kadar doğru bir yatırımı gerçekleştirdiğimiz için heyecanımız daha da arttı" şeklinde konuştu.

Gaziantep kampüsünün, şehrin en gözde noktalarından 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımının son aşamaya geldiğini ve bu aydan itibaren kampüs gezilerine velilerin katılabileceğini belirten Aydın, okulun bin 100 öğrencilik kontenjanı olacağını ve prensip gereği ilk yıl için kontenjanın sadece yüzde 30'u kadar öğrenci alacaklarını ifade etti.

Diyarbakır kampüsünün ise, Diclekent bölgesinde bin 500 öğrenci kapasiteli, büyük bir eğitim tesisi olacağını ve fiziki koşulları itibariyle kentin en donanımlı okulu olacağını ekledi.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın iki öğretmen tarafından kurulduğunu ve kurumun en önem verdiği unsurun öğretmen nitelikleri olduğunun altını çizen Aydın, "Ankara'daki kıdemli yönetici ve öğretmenlerin açılacak okullara atanması ile kadronun önemli bir kısmı, kurumun deneyimli eğitimcilerinden oluşacak" ifadelerini kaydetti.