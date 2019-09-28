Nesibe Aydın'dan, küresel iklim değişikliği eylemlerine büyük destek

Türkiye'de 7 şehir, 11 kampüste eğitim faaliyetlerini sürdüren Nesibe Aydın Okulları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı ve tüm dünyada dalga dalga yayılan Küresel İklim Değişikliği Eylemlerine öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilerinden oluşan yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı farkındalık projesiyle destek verdi.

Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır Okullarında aynı anda başlayan ve ana sınıfından lise kademesine kadar binlerce öğrencinin bir araya geldiği eylemlerde, Nesibe Aydın Okulları öğrencileri tarafından ortak hazırlanan iklim değişikliği bildirgesi okundu.

“Siz bize ne bırakacaksınız? Yoksa çöl mü?” sloganıyla yaşanacak felaketlere dikkat çeken öğrenciler, iklim değişikliğine neden olan ve dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı önlem alınması için tüm yetkilileri göreve davet ettiler. Eylem için hazırladıkları pankart ve dövizlerle “Geleceğimizi Çalmayın!” mesajı veren öğrencilere en büyük destek ise Nesibe Aydın Okulları Kurucusu, Eğitimci ve Yazar Nesibe Aydın'dan geldi.

“Türkiye'nin dört bir yanında bilinçli dünya vatandaşları yetiştirmek mottosuyla verdiğimiz eğitim mücadelesinin başarıya ulaştığını bugün bir kez daha anladım. Öğrencisinden öğretmenine, çalışanından velisine kadar 8 bin kişilik olağanüstü bir katılımla bir araya gelen Büyük Nesibe Aydın Ailesinin tüm üyelerini, duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum.” diyen Aydın; Nesibe Aydın Okulları olarak, dünyamızı ve içinde yaşadığımız ekosistemi korumak için bugün, yarın ve daima üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.