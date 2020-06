Nesibe Aydın'dan üniversite adaylarına sınav kazandıran tüyolar

Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, YKS'ye 8 gün kala milyonlarca adayın ter dökeceği sınav için adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Adaylar, 27 Haziran Cumartesi günü sabah TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi), 28 Haziran Pazar günü sabah AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi), öğleden sonra da YDT'ye (Yabancı Dil Testi) girecekler. Pandemi döneminde eğitimlerine online olarak evde devam eden öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için en önemli unsurun hedeflerinden vazgeçmemeleri ve sınav motivasyonlarını kaybetmemeleri olduğunun altını çizen Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, öğrenci ve velilerin en çok merak ettikleri soruların yanıtlarını verdi. Uzmanlar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bugünden itibaren eksik veya yetersiz olduğun TYT ve AYT konularını tekrar etmelisin. Hiç bilmediğin konular varsa, o konuları artık bırakmalısın. Her gün kendine süreli olarak bir adet deneme sınavı uygulamalısın (TYT, AYT veya YDT). Akşamları en geç saat 23.00'de yatmalı, sabahları da saat 07.00'de kalkmalısın. Her sabah kahvaltı yapmalı, öğünlerini atlamadan sağlıklı besinler tüketmelisin. Her gün temiz havada yürüyüş ve fiziksel hareketler yapmalısın. Covid-19 nedeniyle hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymalı, dışarı çıkarken maske takmalısın."

Sınavdan bir gün önce yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulunan uzmanlar, "Cuma günü çalışmayıp dinlenebilirsin. Beslenme alışkanlıklarının dışına çıkmamalı, dışarıda yemek yememeli, metabolizmanın tepki vermesine sebep olacak yağlı ve ağır yiyecekler tüketmemelisin. Gün içerisinde temiz havada ve yeşillik bir ortamda 1-1,5 saat kadar yürüyüş yapmalısın. Sınav günü giyeceğin kıyafeti hazırlamalı, eşofman tarzı rahat ve pamuklu kıyafetler seçmeli, sıcaktan rahatsız olduğunda rahatça çıkarabileceğin ikili kıyafetler tercih etmelisin. Uyumadan önce sıcak ıhlamur, melisa çayı veya ada çayı içmek ve sıcak bir duş almak, bünyenizi dinlendirip, gece rahat uyumanızı sağlayacaktır. Sınav günü yanında götüreceklerini hazırlamalısın" açıklamasını yaptı.

Sınav günü öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken araç gereçlere dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan uzmanlar, "T.C kimlik kartı veya pasaport, TYT ve AYT Giriş Belgesi (internetten kendi şifrenizi ve T.C kimlik numaranızı girerek renkli veya renksiz çıktı alın), küçük pet şişe su (şeffaf, jelatini çıkartılmış olsun), maske, sprey şeklinde küçük dezenfektan ve peçete, bunları içine yerleştireceğiniz şeffaf bir kalemlik bulundurun. Sınava giderken kıyafetlerinizde ve ayakkabınızda metalik aksesuarlar bulunmasın. Yanınızda çanta, saat, cep telefonu ve elektronik cihazlar, metal para, metal takı, yüzük, künye, toka bulunmasın. Saçınızı toplamak için lastik tokalar veya saçınıza takmak için plastik tokalar kullanın. Sınav sabahı sabah 07.00'de kalkıp elini yüzünü bol soğuk su ile yıkamalısın. Sınavda yanında götüreceklerini bir kez daha kontrol etmelisin. İyi bir kahvaltı yapmalı, kahvaltıda her zaman alışık olduğun yiyecekleri yemelisin. Şayet kahvaltı yapamıyorsan, sınav yerine geldiğinde binaya girmeden önce evde hazırladığın sandviçini yiyebilirsin. Sınav salonuna geçmeden önce lavabo ihtiyacını gidermelisin. Sınav başladıktan sonra çıkışa izin verilmeyecektir" dedi.

Sınavda nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin de uzmanlar, şunları söyledi:

"Sınav başlamadan önce salon görevlileri tarafından size bir poşet içerisinde; 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker, maske verilecek ve elinize dezenfektan sıkılacaktır. İçme suyunuzu sıranızın altına bırakın (bir aksilik olup da cevap kağıdınıza dökülmemesi için). Sizlere ilk önce üzerinde resminiz olan, ad-soyad ve T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Optik kağıdınız dağıtılacaktır. Optik kağıdının sağ üst kısmındaki boş alanı, küçük harflerle doldurup (ad, soyad, baba adı, doğum tarihi) imzalayın. Optik kağıdına T.C kimlik numaranızı kendiniz kodlayacaksınız. Optik kağıdına soru kitapçık numaranızı kodladıktan sonra hemen altında yer alan 'Soru kitapçık numarasını doğru kodladım' bölümünü imzalamayı unutmayın. Sonra salon görevlileri tarafından poşetlerden çıkarılarak, soru kitapçığınız dağıtılacaktır. Soru kitapçığının kapağına tüm bilgileri siz kendiniz yazacak ve imzalayacaksınız. Sınav başladığında maskeni çıkarıp çıkarmama kararını kendin verebilirsin. Soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı başkası görmeyecek biçimde tedbirinizi alın (Sınavlarda kopya çeken de çektiren de aynı cezayı alır.). Çözemediğin soruyla inatlaşmamak ve işaret koyarak diğer soruya geçmek, zamanı iyi kullanman için en önemli kuraldır. Vaktin kalırsa dönüp tekrar o soruya bakabilirsin. Sınav esnasında yaşanabilecek hiçbir negatif durumun seni etkilemesine izin vermemeli ve başarının en büyük anahtarının “öz güven” olduğunu bilmelisin. Unutma çok çalıştın ve başaracaksın."

Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin dünyanın önde gelen ülkelerine dahi örnek olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları eğitim uzmanları, öğrencilerin eğitimden geri kaldıkları endişesi taşımamalarını ve öz güvenli bir şekilde sınava girmelerini tavsiye etti.