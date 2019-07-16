Nesibe Aydın'ın altın çocuğu Hadi Ertürk'ü dünya alkışladı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 78 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı Dünya Fizik Olimpiyatlarında, Türkiye Fizik Takımımız 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

Türkiye Fizik Takımımızın Avrupa Fizik Olimpiyatlarında, birinci olmasında başrol oynayan Nesibe Aydın Okulları öğrencisi Hadi Ertürk, Dünya Fizik Olimpiyatlarında da ülkemize altın madalya armağan eden tek isim oldu.

Elde edilen başarının ardından kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci Yazar Nesibe Aydın, "Türkiye Fizik Takımımızın, Dünya Fizik Olimpiyatlarında elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşadık. Avrupa Fizik Olimpiyatlarında altın madalya kazanan ve ülke takımızın birinci olmasında başrol oynayan öğrencimiz Hadi Ertürk'ün, Dünya Fizik Olimpiyatlarında ülkemizin kazandığı tek altın madalyanın sahibi olmasıyla da yaşadığımız gurur ikiye katlandı. Çocuklarımızın dünya standartlarında eğitim alarak ülkemizin geleceğine katkı sağlamaları için 35 yıldır hiç yorulmadan yürüdüğümüz bu yolda, geleceğin Aziz Sancar'larını Nesibe Aydın Okullarında yetiştirmeye devam edeceğiz. Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencimiz Hadi Ertürk nezdinde Türkiye Fizik Takımımızın üyesi, ülkemizin yüz akı çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.