Nesibe Aydın'ın öğretmenleri geleceğe hazırlanıyor

Farklılaştırılmış öğretim, sınıf yönetimi, etkili iletişim, eğitim teknolojileri, proje hazırlama, öğrenci sağlığı ve güvenliği gibi onlarca başlıkta, alanında öne çıkan akademisyenlerin katılımı ile atölye çalışmaları yapan Nesibe Aydın öğretmenleri, öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerine fırsat sağlayacak donanıma ulaşıyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Nesibe Aydın Okulları Mesleki Gelişim Direktörü Feyza Erden, “12 ayrı eğitim fakültesinden yaklaşık 50 ayrı akademisyenin katılımı ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Değişen öğretim programları, çağımızdaki öğrencilerin farklı özellik ve ihtiyaçları konusunda öğretmenlerimizin çok yönlü gelişimine önem veriyoruz. Mesleki gelişim çalışmaları yıl boyunca devam ediyor ve her öğretmenimizin minimum 100 saatlik eğitimi tamamlamış olmasını sağlıyoruz. Alınan eğitimlerin sınıf uygulamalarında yer bulmasına ve öğrenciye yansımasına dikkat ediyoruz. Öğretmenlerimiz, istekli ve yetenekli oldukları alanlarda, sertifika hakkı kazanabiliyor ya da bu alanlarda yüksek lisans, doktora çalışmalarına katılabiliyorlar. Okullarımızın Uluslararası Bakalorya, Cambridge Uluslararası Okul ve Londra Müzik Koleji programları üyesi olmasından dolayı, öğretmenlerimizin yurt dışı eğitimlerine de fırsat sağlıyoruz” dedi.

Türkiye'de öncü olmasını istedikleri bu modelin, daha da gelişmesi için Mesleki Gelişime büyük yatırım yaptıklarını belirten Erden, öğretmenlerin donanımı ve motivasyonunun Türkiye'deki gelişmesindeki en önemli etken olacağının altını çizdi.