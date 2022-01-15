Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku uzmanların kontrolü altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarında birisi Güney Ege sahilinde yavrulayarak sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğum anı ise uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi. Olayı duyuran Akdeniz Koruma Derneği ise doğumu yapan fokun uzmanlar tarafından takibe alındığını belirtti. Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.