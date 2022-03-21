Nevruz ateşi Keçiören'de yandı, büyükelçiler üzerinden atladı

Kalaba Türk Dünyası Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Nevruz birçok isimle anılır. Bizim tarih kitaplarında okuduğumuz Türklerin Tanrı Dağları'ndan, Altaylardan, Ergenekon'dan çıkışı ve Anadolu topraklarına, oralardan da bu ovalara kadar uzandığı bir destandır. Baharın müjdecisi, günlerin eşitlenmesi, yeni bir yılın başlangıcıdır. Dolayısıyla Türk dünyasında dost ve kardeş ülkelerde Nevruz Bayramı kutlanıyor. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.

Katılımcı ülkelerin büyükelçi ve büyükelçilik temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından ülkelere özgü dans ve müzik gösterileri sergilendi. Daha sonra nevruz ateşi yakıldı ve örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü. Büyükelçilikler tarafından açılan stantların gezilmesiyle program son buldu.