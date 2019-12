New England Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Brittingham, YÖKAK'ı ziyaret etti

Dr. Barbara Brittingham, Yükseköğretim Kalite Kurulunu ziyaret etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, New England Yükseköğretim Komisyonu (The New England Commission of Higher Education-NECHE) Başkanı Prof. Dr. Barbara Brittingham ile paylaşım toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda iki ülke yükseköğretimine ilişkin kalite ve akreditasyon süreçleri konuşularak YÖKAK'ın çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıda YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Türkiye'de mezun veren 160 üniversitenin ve 10 pilot üniversitenin İngilizce Hazırlık Okullarının dış değerlendirmesini yaparak ilk turu tamamladık. Uluslararası çalışmalarımız kapsamında; Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine (ENQA) tam üyelik sürecimiz başladı. Bununla beraber Kurulumuza gelen yurtiçi ve yurtdışı akreditasyon kuruluşlarının tescil ve tanınma başvuruları kapsamında ülkemizde faaliyet gösteren 12 ulusal akreditasyon ajansını yetkilendirdik, 3 uluslararası akreditasyon kuruluşunun tanınma sürecini tamamladık ve 2 ulusal kalite ajansı ile işbirliğine yönelik protokol imzaladık” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kurdukları sistemler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Elmas, “Üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerini yapılandırma süreçlerinde başvurabilecekleri çevrimiçi bir bilgi kaynağı olan YÖKAK Bilgi Portalı'nı, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi, tescil başvurularının alınması ve izlenmesi için Akreditasyon Başvuru Sistemi'ni (AKSİS) ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi ve kurumların yıllar içerisinde kaydettikleri gelişmelerin izlenebilmesi için Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi'ni (KGYBS) geliştirdik. Ayrıca üniversitelerimizin iç kalite güvence sistemlerini kurmalarına destek olmak amacıyla Program Değerlendirme Yazılımı'nı (UMIS) geliştirdik ve üniversitelerimizle hiçbir ücret talep etmeden bu yazılımı paylaştık. Üniversiteler bu yazılım ile programlarını kendi oluşturdukları ölçütlerle izleyebilecek ve değerlendirmeler yapabilecekler” dedi.

Prof. Dr. Barbara Brittingham ile toplantı sonunda yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili bir röportaj gerçekleştirildi. YÖKAK'a yönelik detaylı bilgiler edindiğini söyleyen Brittingham, “Kurumunuz hakkında İlk izlenimlerim çok iyi. İki yılda olağanüstü bir çalışma performansı gösterdiniz. ENQA'dan Yükseköğretim Kalite Kuruluna bir ziyaret de gerçekleşecek. Bu ziyaretin oldukça ilgi çekici ve önemli sonuçları olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yükseköğretimde kalite konusunda trendleri paylaşan Brittingham, “Günümüzde yükseköğretimde kalite konusunda öğrencilerin eğitimden ne kazandıkları konusu daha fazla gündeme gelmeye başladı. Ne öğrendiklerinin yanı sıra yükseköğretimden ayrıldıktan sonraki başarı durumları ve topluma yönelik katkılarının da son dönemde gündemde olduğu kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki yükseköğretimle kendi ülkesindeki yükseköğretimi kıyaslayan Brittingham, “Buradaki sistemle bizim sistemimizi kıyaslayacak olursak birçok benzerlik bulunuyor. Tabi bazı farklılıklar da bulunuyor. Bence birbirimizin bu tecrübelerinden faydalanmak, birbirimizden öğrenmek çok önemli. İrlanda ve İzlanda'daki kalite grupları ile görüşmelerimiz oluyor ve onlardan da Avrupa Yükseköğretim Kalite perspektifine yönelik değerli bilgiler öğreniyorum. Ve kendi sistemimizde faydalanmak üzere bu bilgileri de değerlendiriyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye'deki üniversite sayısını da göz ününde bulunduracak olursak Türk Yükseköğretim Sistemi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz” sorusu üzerine, “Sistemin son dönemde gelişmiş olması ve özellikle kalite odaklı çalışmaların hızlanması oldukça ümit verici. “Sistemi daha nasıl geliştirebiliriz? Topluma kalite politikalarının nasıl katkısı var” gibi sorulara cevap aranmasını olumlu değerlendiriyorum” cevabını veren Brittingham, geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulundu. Brittingham, “Uluslararası işbirliğine önem verilmesi gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bize benzeyen sistemlerden olduğu kadar bizden farklı sistemlerden de çok şey öğrenebiliriz. Uluslararası düzeyde bağlantıda kalmak ve tecrübelerden istifa etmek en büyük önerim olacaktır. Bu bizim için de sizler için de faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.