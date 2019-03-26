NewsPDR Ankara'da

Eğitim ve araştırma platformu olan NewsPDR; 23-24 Mart'ta, Ankara'da Oyun Terapisi Eğitimi ile Resim Analizi Eğitimini Beşgen Koleji'nde psikolog ve psikolojik danışmanlarla buluşturdu.

Yoğun tempo ve detaylı incelemelerle tamamlanan eğitim şölenine katılanlar eğitim günlerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Katılımcılar; zengin içerik ve sıcak iletişimin teşvik edici olduğunu dile getirerek sürekli düzenlenen çalışmaların olmasını istedi. Gazetecilere açıklama yapan newspdr.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Azad Kazan, "Bu alanda çoğu projeyi faydalı bir şekilde geliştiren bir yapılanmayız. Yüzlerce gönüllümüzle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.