“Nezaket Elçileri” acil durum numaralarını öğreniyor

2011'den beri Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında eğitim gören 4-6 yaş arasındaki öğrenciler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Aldıkları adab-ı muaşeret eğitimleriyle birer ‘Nezaket Elçisi' olan minikler, örnek davranışlarıyla takdir topluyor. Küçük yaşta acil durum araçlarını ve acil durum numaralarını da öğrenen çocuklar, hangi şartlarda hangi acil numarasını aramak gerektiği konusunda uygulamalı eğitim alıyor. Ambulans, itfaiye, polis araçlarının trafikteki geçiş üstünlüğünden, telefon numaralarına kadar birçok konuda eğitim gören öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları telefon maketleriyle hem acil numara arama yöntemlerini hem de acil numaraları öğrendi.

Pursaklar Belediyesi bünyesindeki 6 ayrı şubede eğitim gören minikler, hem eğleniyor hem de öğreniyor.