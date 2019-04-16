Nezaket Okulu öğrencilerinden hayırlı olsun ziyareti

Pursaklar Belediyesi bünyesinde eğitim gören Nezaket Okulu öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

2011'den beri Pursaklar Belediyesi bünyesinde adab-ı muaşeret eğitimi veren Nezaket Okulları geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerini yetiştirmeye devam ediyor. Aldıkları eğitimlerle geleceğe emin adımlarla yürüyen Nezaket Okulu öğrencileri, Pursaklar Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak örnek bir davranışa imza attı. Minik öğrencileri, Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezindeki makamında ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, çocuklarla yakından ilgilenip onları makam koltuğuna oturttu. Eğitim çalışmaları hakkında öğretmen ve idarecilerden de bilgi alan Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür edip, hediyelerle birlikte minikleri asansöre kadar uğurladı.