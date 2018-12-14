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Nezaket Okulu öğrencilerinden yerli malı etkinliği

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmayı öğrendi.


Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında çocuklar, fast-food kültürünün zararlarından korunmak ve sağlıklı beslenmek amacıyla Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi. Velilerin ve öğrencilerin hazırladıkları doğal gıdalar ve yiyecekler Nezaket Okullarında sergilendi. Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını yansıtan koreografiler eşliğinde mini bir gösteri sunan öğrenciler, hem giyimleri hem de yetenekleriyle büyük beğeni kazandı. Programın sonunda çocuklara ve davetlilere hazırlanan yiyecek ve içecekler ikram edilip, hatıra fotoğrafı çekinildi.

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