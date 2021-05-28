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Niğde Otoyolu'nda trafik kazası: 11 yaralı

Ankara’nın Evren ilçesinde yaşanan trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Ankara'nın Evren ilçesinde yaşanan trafik kazasında 11 kişi yaralandı.


Trafik kazası Ankara'nın Evren ilçesinde yaşandı. Ercan U. idaresindeki 06 BAM 034 plakalı araç ile Niğde Otoyolu Ankara-Aksaray istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde bulunan Murat O.'nun kullandığı 34 SR 5386 plakalı araca arkadan çarpması sonucu; Ercan U.'nun kullandığı araçtaki 4 kişi ve Murat O.'nun kullandığı araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Toplam 11 kişinin yaralandığı kazada 5'inin çocuk olduğu öğrenildi.


Kazada yaralanan Ercan U., Numune U., Ezgi U., Tuğra U., Murat O., Büşra O., Mira O., Umran O., Mustafa O., Zehra O. ve Burcu O. olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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