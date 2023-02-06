Niğde Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Niğde Otoyolu'nda otomobil ve şehirlerarası otobüslerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Zincirleme trafik kazası, Niğde Otoyolu'nun 81. kilometresinde saat 11.00 civarında meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda, otomobil ve şehirlerarası otobüsler olmak üzere yaklaşık 15 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, yolcu otobüsünün birinde şoförün ağır yaralı olduğu belirtilirken, onlarca hafif yaralı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine otoyola çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.