Nijerya Büyükelçisi Paragalda'dan ATO'ya ziyaret

Nijerya Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Nijerya Büyükelçiliği Müşaviri M.Y. Sani, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ziyarette konuşan Baran, Türkiye ile Nijerya arasındaki 650 milyon dolarlık ticaret hacminin potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, geliştirilebileceğini aktardı. Nijerya'nın Afrika kıtasındaki en büyük ekonomi olduğuna dikkat çeken Baran, “Doğal kaynakları, petrol ve doğalgaz rezervleri, genç ve kalabalık nüfusuyla Nijerya büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu özellikler tüm dünyanın olduğu gibi Türk yatırımcıların da ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

Ticaret ve yatırımı zenginleştirmek için Nijerya'ya bir ziyaret planladıklarını kaydeden Baran, özellikle tarım ve demir-çelik sektörlerinde Türk yatırımcıların faydalı olabileceğini bildirdi. Baran, yılda bine yakın film çeken Nijerya'nın film sektöründeki güçlü yanlarıyla Türk dizi sektörünün gelişmişliğini birleştirerek birlikte projeler geliştirilebileceğine de değindi.

Büyükelçi Paragalda, Türkiye'nin Nijerya'da büyük bir saygı ve statüye sahip olduğunu söyleyerek, Ankara Ticaret Odası'nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Nijerya'daki ticaret odalarının ATO ile görüşmeyi istediklerini kaydeden Büyükelçi Paragalda, ATO'nun ziyaretinin özellikle kuzey Nijerya'da büyük etki doğuracağını belirtti. 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolar olduğunu anımsatan Paragalda, iletişimi etkileyen pürüzlerin ortadan kalkmaya başladığını aktardı. Nijerya'da sağlık sektöründe özellikle hastane kampüsü eksikliği yaşandığını dile getiren Paragalda, dünyadaki en büyük müteahhitlik hizmeti veren ülkelerden biri olan Türkiye'deki yatırımcıları Nijerya'ya davet etti.