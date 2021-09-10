Nijerya'ya yatırım daveti

Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Umara ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ı ziyaret etti.

Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Umara ile Nijerya Borno Eyaleti Yatırım Bakanı Yerima Lawan Kareto ve Milletvekili Baba Mala Bukar, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ı ziyaret etti. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Aktay, Ankara'nın Nijerya'ya ihracatının 2019 yılında 27 milyon dolardan, koronavirüs salgınının dünya ticareti üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında 33,7 milyon dolara yükseldiğini belirterek, “Ankara Ticaret Odası olarak Nijerya'nın ülkemiz ve Başkentimiz ile ticaretini daha yukarılara taşıma gayretindeyiz” ifadelerini kullandı.

Doğal kaynaklar, petrol ve doğalgaz açısından zengin rezervlere sahip Nijerya'nın, yatırımcılar açısından da cazip bir ülke olduğunu kaydeden Aktay, Nijerya'da tarım, sanayi, enerji ve hizmet sektörlerinde yatırım fırsatları olduğunu aktardı.

Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar ile Ankara ekonomisi hakkında da heyete bilgi aktaran Aktay, son yıllarda Ankara'nın ticaret ve sanayide çok büyük mesafeler kat ettiğini ifade etti. Aktay, Ankara'nın savunma ve havacılık sanayi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleri ve son dönemde sağlık turizmi ile uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Umara ise ziyarette yaptığı konuşmada, Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Borno Eyaleti'nin 6 milyonluk nüfusuyla önemli bir merkez olduğunu belirterek, diğer altı eyalet ile birlikte değerlendirildiğinde bölgenin 30 milyonluk nüfus potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Nijer, Çad ve Kamerun ile sınırı bulunan Borno Eyaleti'nin bu üç ülke ile de ticaret potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Umara, ATO üyelerini Nijerya'ya yatırım yapmaya davet etti.

Nijerya'dan yatırım uzmanı ve danışmanların da bulunduğu ziyarette, Nijerya'daki yatırım imkânlarının ATO üyelerine detaylı olarak anlatılacağı bir toplantının zoom üzerinden yapılması planlandı.

Ziyarette, ATO Dış Ticaret Komisyonu Başkanı ve 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ali Rıza Koç, ATO 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Rais Çakan, ATO 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Üsame Kalaycı, 24 No'lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi Başkanı Necdet Portakal ile Başkan Yardımcısı Mehmet Koç da bulundu.