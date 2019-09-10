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Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu

Sayıların uğuruna inanan ve evliliklerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek için 09.

09.2019'u seçen 49 çift, Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu'nun yolunu tuttu.


07.07.2017, 08.08.2018 tarihlerinde olduğu gibi bu yıl da özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, hatırlanması kolay olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti. Günün hareketli başladığı nikah salonunda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.



"Saygı her şeyden önemli"


Cihan Doğan ve Fadime Aktepe çiftinin nikahını kıyan Başkan Köse, “Evlilik tarihi her çift için önemli ancak bu müessesenin devamlılığı için çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı koruması her şeyden daha önemli. Saygının olduğu yerde sevgi de olur, mutluluk da olur. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin” dedi.

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