Nineler gençlere taş çıkartıyor

Mamak Belediyesince Abidinpaşa Aile Merkezi'nde açılan örgü kursuna nineler yoğun ilgi gösterdi.

Azimleriyle gençlere taş çıkartan nineler, haftanın üç günü düzenlenen örgü kurslarında basit ve motifli örgü tekniklerinden, battaniye, hırka, örgü bebek ve patikten yeleğe kadar emeklerini ilmek ilmek işliyor. Aile merkezleri ile kadınları dört duvar arasından çıkarıp, kendilerini geliştirmeyi ve sosyalleşmelerini sağladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Okuma yazma kurslarımızla hanım kardeşlerimizi okur-yazar yaptık. Beceri kurslarımızla onlara yeni meslekler edindirdik. Mevcut kurslarımıza yenilerini ekleyerek, eğitim atağı yapıyoruz” dedi.

Kimi kızına, kimi torununa

Evde oturmak yerine sevdiklerine bir yumak mutluluk dağıtan Mamaklı nineler, iki ters bir düz işledikleri el emeği göz nuru örgü işleri ile hem üretmenin hem de hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Ördükleri ürünleri kimi kızına, kimi torununa hediye ederken, aynı zamanda ruhsal yönden rahatlıyor, stres atıyorlar. Evde oturup televizyon programları izlemek yerine hem torunlarına hem de arkadaşlarına hediye örgü işleri yaptıklarını belirten kursiyerlerden Gülseren Can (78), “Çanta ördüm, bebek ördüm.Eşime dostuma hediye ettim. Bir nevi terapi gibi geliyor.Bizim için hobi yeri burası.Bir psikologun vereceği terapi kadar faydalı oldu” dedi. Kış aylarında ördüğü kazakların torunlarını ısıtacağını belirten Seher Tosun da (67), “Aile Merkezine uzun süredir geliyorum.Evde örgü örmek bu kadar keyif vermiyordu. Torunlarıma kazaklar ördüm, şimdi de çanta yapıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.