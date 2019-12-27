Nogay Şair Kadriya anıldı

Nogay şair Kadriya Temirbulatova'yı anma etkinlikleri Yalova Çiftlikköy ve Eskişehir'in ardından Ankara'da, TÜRKSOY'da düzenlenen programla sona erdi.

Nogay Türkleri'nin kadın şairi Kadriya Temirbulatov'un doğumunun 70. ve ölümünün 41. yılı anısına Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma törenleri Yalova Çiftlikköy ve Eskişehir'in ardından Ankara'da yapılan program ile son buldu.

Yalova Çiftlikköy'de Kadriya Temirbulatov Caddesinin açılış töreni ile başlayan proğram, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, Türksoy tarafından Kadriya Temirbulatov anısına çıkarılan kitabın tanıtımı ile devam etmişti.

Dağıstan Cumhuriyeti Nogay Bölgesinde doğan ve genç bir yaşta hayatını kaybeden Kadriya Temirbulatov, Dağıstan Yazarlar Birliği ve SSCB Yazarlar Birliği üyesiydi. Ölümüne kadar birçok şiir kitabı yayınlayan şair, Nogay Türklerinin son yüzyılda yetiştirdiği en büyük kadın şairlerden biriydi.

Merkezi Ankara'da bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen proğramda konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kadriya Temirbulatov'un şiirlerinin birçok Türk lehçesine ve dillere çevrildiğini, Kadriya'nın anısını yaşatmak için de TÜRKSOY tarafından şairin seçme şiirlerinin 12 dilde derlendiği “ Yiğitlerin Destanıyım” kitabının hazırlandığını söyledi. Kaseinov ayrıca, Kadriya Temirbulatov'u anma etkinliklerini Dağıstan'da, Kazakistan'da ve çeşitli yerlerde de yapacaklarını ifade etti.

Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen programa Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr. Yakup Ömeroğlu, Dağıstan Cumhuriyeti Nogay İl Valiliği Kültür Danışmanı Sabirat Abubekirova, Dağıstan Yazarlar Birliği Başkanı Marina Kolyubakina, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Genel Başkanı Cemil Sütbaş, Ord.Prof.Dr. Koşali Zarmanbetov, Türksav Başkanı Yahya Akengin, Nogay Türkleri Bülteni Haber Müdürü Hakan Benli ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç.Dr. Yakup Ömeroğlu, yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un, Nogay Türkleri gibi devleti olmayan Türk halklarının edebiyatçılarını Türk Dünyasına tanıtmak gibi önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini ve bunun Türk kültürünün korunmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Dağıstan Yazarlar Birliği Başkanı Marina Kolyubakina, Kadriya Temirbulatov'un sadece Nogayların değil tüm Dağıstan halklarının şairi olduğunu ifade etti.

Alibiy Romanov Dombırasını konuşturdu.

Nogayların büyük dombra sanatçısı Alibiy Romanov proğramda Kadriya Temirbulatov'un şiirlerinden oluşan bazı şarkıları dobra eşliğinde söyleyerek dinleyicilere Nogay müziği ziyafeti verdi. Ardından Nogay halk oyunları ekibi Yanbikeş bir gösteri sundu.

Proğram, Kadriya Temirbulatov'un şiirlerini kendi dillerine çeviren şairlerin, şiirleri seslendirmesi ve ardından plaket töreni ile son buldu.