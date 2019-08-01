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Nostaljik sinema günleri Ağustos'ta da devam edecek

Çankaya Belediyesinin büyük ilgi gören "Açık Hava Sinema" etkinliğinde ilk yarı sona erdi.

Çankaya Belediyesinin büyük ilgi gören "Açık Hava Sinema" etkinliğinde ilk yarı sona erdi. Temmuz ayı boyunca 20 günde 20 binden fazla Çankayalıyı buluşturan nostaljik etkinlik, Ağustos ayı boyunca “Bizim İçin Şampiyon" filmini beyaz perdede gösterime sunacak.


Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema” etkinlikleri bu yıl da Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk yarısında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 20 günde 20 binden fazla kişi tarafından izlendi. Ağustos'un ilk gününden itibaren ise başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı yeni film “Bizim İçin Şampiyon" Çankayalılarla buluşacak.


Mahalle kültürünü yeniden canladırıyor


Birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.


Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği'nin Ağustos ayı gösterim takvimi ise şöyle:


"Bizim için şampiyon


Tüm Gösterimler Saat 21.00'de Başlayacak.


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma


100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma


Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Anıtpark - 04.08.2019 Pazar


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi


Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi


Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi".

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