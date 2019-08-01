Nostaljik sinema günleri Ağustos'ta da devam edecek

Çankaya Belediyesinin büyük ilgi gören "Açık Hava Sinema" etkinliğinde ilk yarı sona erdi. Temmuz ayı boyunca 20 günde 20 binden fazla Çankayalıyı buluşturan nostaljik etkinlik, Ağustos ayı boyunca “Bizim İçin Şampiyon" filmini beyaz perdede gösterime sunacak.

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema” etkinlikleri bu yıl da Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk yarısında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 20 günde 20 binden fazla kişi tarafından izlendi. Ağustos'un ilk gününden itibaren ise başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı yeni film “Bizim İçin Şampiyon" Çankayalılarla buluşacak.

Mahalle kültürünü yeniden canladırıyor

Birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya'da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği'nin Ağustos ayı gösterim takvimi ise şöyle:

"Bizim için şampiyon

Tüm Gösterimler Saat 21.00'de Başlayacak.

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

Esat Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma

100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma

Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Anıtpark - 04.08.2019 Pazar

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi

Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi

Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi".