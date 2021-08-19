Noterlerdeki güvenli ödeme sistemiyle 921 milyon TL'lik işlem gerçekleşti

Adalet Bakanlığı'nın geçen yıl şubat ayında uygulamaya koyduğu noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerdeki hacmin 921 milyon TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliğiyle, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan ‘Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması yaygınlaşarak sürüyor.

Güvenli ödeme sisteminde süreç noterler ve tanımlı bankalar üzerinden işlerken, satıcı ve alıcının bankaya başvurması üzerine kimlik, araç bilgileri ve IBAN numarası ile Türkiye Noterler Birliğinin bilgi sistemine kayıt yapıyor ve alıcıya bir referans numarası veriliyor. Bu numara üzerinden para bloke hesapta tutuluyor ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgilinin hesabına aktarılıyor.

‘Dolandırıcılığın önüne geçiliyor'

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bin 763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandığı belirtildi. Uygulama ile birlikte vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Böylece noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 921 milyon TL'ye ulaştı. Adalet Bakanlığı tarafından noterlik hizmetlerinde faaliyete geçirilen güvenli ödeme sistemiyle alım satım işlemleri daha güvenli hale geldi.

Nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri ortadan kalkıyor. Alım satış işlemi, satış bedeli sisteme yatırıldıktan sonra yapıldığı için daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Alım satım işleminin, her aşaması alıcı ve satıcıya SMS ve elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Tarafların anlaşmaması veya satış işleminin iptal edilmesi durumunda alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkıyor.