Novi Pazarlı öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığına ziyaret

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen proje kapsamında Türkiye'ye gelen Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrenci ve okutmanları, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret etti. Boşnak öğrencileri Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ağırladı.

Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Sırbistan'ın Novi Pazar bölgesinde Türk Kültür Merkezi'nde görevlendirilen okutmanlar ile Boşnak öğrenciler Türkiye'ye geldi. 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek olan konuk grup, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili tarafından ağırlandı.

“Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin kültürel, bilimsel, ticari ve sosyal alanlarda geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum”

Novi Pazar'da Türkçe kursuna devam eden Boşnak öğrencileri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Safran, “Boşnak kardeşlerimizle Türkçe ve Türk kültürü paydasında buluşma olanağı sağlayan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi önemli kurumlardan biri. Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve mesleki yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmaların her zaman destekçisiyiz. Bu doğrultuda yapılan projeleri madden ve manen teşvik etmenin Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin kültürel, bilimsel, ticari ve sosyal alanlarda geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Projenin hayata geçmesinde emeği olan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi'nin Türkçe okutmanları ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür eden Safran, öğrencilerin Ankara, Kapadokya ve İstanbul'da yapacakları tarihi ve turistik gezilerinin keyifli geçmesini diledi. Öğrenciler ve Türkçe okutmanlarla sohbet eden Safran, konuklarına ziyaretin anısına hediyelerini takdim ederek birlikte fotoğraf çektirdi.