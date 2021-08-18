Nursultan Nazarbayev Parkı'nda son viraja girildi

Keçiören Belediyesi tarafından Nursultan Nazarbayev Parkı'nda yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi'nde 90 bin metrekare alana inşa edilen Nursultan Nazarbayev Parkı'nın yapımında sona yaklaşıldığını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yükseltepe ağaçlandırma alanının da içinde bulunduğu büyük bir bölgeye inşa ettiğimiz parkımızın yapımında son dönemece girdik. İçinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, tenis kortu, şelale, dinlene alanları, çocuk oyun alanı, voleybol, futbol ve 2 adet basketbol sahası ile soyunma odalarının bulunduğu büyük bir park ve spor kompleksini kısa zaman içinde şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından Nursultan Nazarbayev Parkı'nda yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada hizmet verecek olan tesislerin birçoğunun yapımını tamamlarken bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Türk dünyasının önemli liderlerinden Nursultan Nazarbayev'in ismini Keçiören'de yaşatacak olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin tarihine kazılan isimler vardır. Nursultan Nazarbayev de bunlardan biridir. Kazakistan Cumhuriyeti kurucu lideri Nazarbayev'in ismi Türk milleti var oldukça yaşayacaktır. Keçiören her daim Türk dünyamızın sevdalısı ve hizmetkârı olmuştur. Türk dünyasının değerlerini Keçiören'imizde geleceğe taşıyoruz. Nursultan Nazarbayev ismini de Keçiören'imize kazandırdığımız devasa parkımızda yaşatacağız” ifadelerini kullandı.