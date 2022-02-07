Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı

sanat yılını Keçiören'deki konseriyle kutladı. Akçayır, pek çok türküyü Keçiörenliler için seslendirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde ‘41. Sanat Yılı Özel Nurullah Akçayır Konseri' düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, pek çok türküyü salonu dolduran Keçiörenli vatandaşlar için seslendirdi. Akçayır'ın sanat hayatının 41. yılı olmasından ötürü kendisine sürprizler yapıldı. Sanatçılardan Akçayır için gönderilen tebrik mesajları salonda izletildi.

“Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz”

Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Altınok, Türk dili ve Türk edebiyatının var olmasında sanatçılara çok borçlu olunduğunu söyledi. Altınok, ayrım yapmadan, düşüncesini gözetmeksizin herkesin sanatçı olduğunu belirterek, “Nurullah kardeşimize bundan sonraki sanat hayatında güzellikler, başarılar diliyorum. Sağlıklar, güzellikler diliyorum. Allah nice sağlıkla, sıhhatle sanatını icra etmesini nasip etsin inşallah. Buradaki tüm sanatçılarımızın her biri çok değerli. Onlara sonsuz saygı ve hürmetimiz var. Sizlere de güzellikler diliyorum inşallah. Gerçek sanatçılarımız burada. Sizlere çok şey borçluyuz, devlet olarak borçluyuz. Türk dili, Türk edebiyatı varsa bunu sanatçılarımıza borçluyuz. Hepimiz biriz, beraberiz. Hepsine şükran borçluyuz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Sanatçı Nurullah Akçayır'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.