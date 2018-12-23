Obezite hastalarından doktorlarına vefa

Çağın hastalığı olan obezite, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda dikkat çeker hale geldi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde obezite rahatsızlığı ile tedavi olan hastalar, kendilerini bu ağır yükten kurtaran Genel Cerrah Op. Dr. Harun Karabacak ve ekibine teşekkür için kahvaltılı program düzenledi. Kahvaltıda ameliyata girecek ve ameliyata girmiş hastalar birbirleriyle tanışarak tecrübe aktarımı yaptı. Öte yandan, programa katılan doktorlar da hastalarını yaşanacak süreçlerle ilgili bilgilendirdi. Sadece ameliyatın yeterli olmadığının altının çizildiği toplantıda, diyetin ve günlük sporun önemi vurgulandı.

İHA muhabirine konuşan Op. Dr. Karabacak, tüp mide ameliyatı, gastrit bypas gibi ameliyatlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ameliyat kararını ve sonrasındaki süreci konseyimizle birlikte, hastamızın durumunu dikkate alarak yürütüyoruz. Obezitenin tedavisi multidisipliner bir tedavidir. Mutlaka diyetisyen, psikiyatri uzmanı, endokrin uzmanı olmalı. Ameliyat öncesi kararlarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Ameliyat sonrasında da nasıl bir takip yapılacak onun kararını birlikte veriyoruz” dedi.

“Şiddete karşıyız”

Öte yandan, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddete de dikkat çeken Karabacak, “Doktor ve hekim olarak hastanın ve hasta yakının şiddete başvurmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda ciddi bir bilinçlendirme ve eğitim gereklidir. Şiddete karşıyız” değerlendirmesinde bulundu.

“138 kilodan 86 kiloya düştüm"

23 yıldır obezite hastası olan Yasin Erin, “138 kiloya kadar çıktım. Şeker hastalığına kapıldım. Diz kapakları ve bel ağrıları çektim. Bizler doktoruna aşık olan insanlarız. Bizim hocamız 800'den fazla hastayı ameliyat ederek zayıflamalarını sağladı. Bizlerin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. 138 kilodan 86 kiloya düştüm. Yeni hayatımdan memnunum, 13 sene sonra ilk kez takım elbise aldım” ifadelerini kullandı.

"Hareketlerim normale döndü"

Bir diğer hasta ev hanımı Emel Şen de, “128 kiloyken ameliyat oldum, şu an 76 kilodayım. Şeker hastasıydım, ilaç kullanıyordum. Şeker hastalığım bitti, hareketlerim normale döndü ve hareketlerimi düzgün bir şekilde gerçekleştiriyorum. Rahatlıkla merdivene çıkıp inebiliyorum. Bizde irsi bir durum, çocuğumuzda da obezite problemi var. Hocamıza minnettarız” sözlerine yer verdi.

"Uzun yıllar sonra ilk kez takım elbise sahibi oldum"

Aşçılık mesleği ile uğraşan Samet Şen ise, “130 kiloyla ameliyata girdim, 68 kiloya düştüm. 38 yaşındayım ve uzun yıllar sonra ilk kez takım elbise sahibi oldum. Bütün hayatımızın fonksiyonu değişti. Hocamız birebir ilgileniyor. Bizi sağlığımıza kavuşturan hocamız için böyle bir günde program düzenlemek istedik” dedi.

1,5 yıl önce 130 kilodayken ameliyat olan Metin Gökçe ise, “Uyku apnem vardı. Ameliyatla beraber 65 kilo verdim. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Ameliyat olmak isteyenlere hocalarını iyi araştırmalarını öneririm. Herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum” şeklinde konuştu.