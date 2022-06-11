Obeziteye yönelik faaliyet gösteren OPEN, artık Türkiye'de

Obeziteye yönelik etkili yaklaşımların ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için küresel çapta faaliyet gösteren OPEN (Obesity Policy Engagement Network) 11 ülkenin ardından Türkiye'de de faaliyetine başladı.

Küresel çapta faaliyetlerini sürdüren OPEN (Obesity Policy Engagement Network), 11 ülkenin ardından Türkiye'de de faaliyetine başladı. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ve bir paydaş olarak Novo Nordisk'le birlikte hayata geçirilen OPEN Türkiye, obeziteye yönelik ulusal çapta yürütülen çalışmalara bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hastalığın nedenleri, korunma ve etkili tedavi yöntemleri konularında tartışma zemini oluşturan, Avrupa Obezite Derneği (EASO) tarafından 2013'te kurulan OPEN'ın ağına Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerin ardından Türkiye 12'nci ülke olarak yerleşmiş oldu.

OPEN Türkiye, elde edilen birikimlerin Türkiye'de sergilenmesi için Ankara'da bir otelde tanıtım organizasyonu düzenlenerek kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye'de obeziteye yönelik çalışmalara imza atan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin yanı sıra; aralarında hasta temsilcilerinin de bulunduğu yüze yakın konuğun ağırlandığı toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Obezite Araştırma Derneği (EASO) ve Obezite ile Yaşayan İnsanlar İçin Avrupa Koalisyonu (ECPO) gibi uluslararası kurumlardan temsilciler ve Türkiye'den birçok akademisyen konuşmacı olarak yer aldı.

“Obezitenin ülke ekonomisine getirdiği yükü biliyoruz”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan OPEN Türkiye Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, özellikle obezite sorunu yaşayan insanların tanısı, tedavisi ve izlenmesi konusunda birtakım eksikliklerin giderilmesi için çalışacaklarını anlattı. Yumuk, obezite sayılarının fazlalığını vurgulayarak şunları söyledi:

"OPEN Türkiye bu yıl itibariyle faaliyetlerine başladı. Diğer ülkelerde Avrupa'yı örnek verirsem İtalya ve İspanya'da daha önce başladı. Ama biz daha hızlı başladık ve hızla ilerleyeceğiz. Burada gördüğünüz üzere paydaşlarımız bu konuya dört elle sarılmak üzere buraya geldi. Özellikle obezitenin kronik bir hastalık olduğunu biliyoruz. Obezitenin başka kronik hastalıklara yol açtığını da biliyoruz. Sağlık ve ülke ekonomisine getirdiği yükü de biliyoruz, bu yüzden böyle önemli bir konu için çok paydaşlı bir platforma ihtiyaç vardı.”

“Önerilerimizi 2023 Dünya Obezite Günü'nde sunacağız”

OPEN Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Yazıcı ise ilk planlarının birçok çalıştay yapmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, geliştirdikleri önerileri 2023 Dünya Obezite Günü'nde sunmayı planladıklarını açıklayarak, “Bu toplantıyla ilk önce tanıtımımızı yaptık ve burada muhtemel partnerlerimiz bizi dinledikten sonra bu çalıştaylara davet edeceğiz. Çalıştayda yapacağımız şeyler aslında Türkiye'de obezitenin bir resmini çekmek. Obezite önlemi açısından ne durumdayız, obezite tanı ve tedavisinde neredeyiz. Bunu belirleyeceğiz. Açık bir tartışma platformu olacak. Daha sonra başka bir çalıştayda da bu belirlediğimiz, çizdiğimiz çerçeve üzerinden eğer birtakım eksiklikler, yapılması gerekenler varsa bunlar için aksiyon planları oluşturulmasını hedefliyoruz. Geliştirilen önerileri 2023 Dünya Obezite Günü'nde Ulusal Obezite Kongre'mizde ortak görüş bildirgesi olarak sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Obeziteyle ilgili 3 temel unsura odaklanılması gerektiğini hatırlatan OPEN Türkiye Genel Sekreteri Yazıcı, obezitenin sağlık ekonomisi üzerinde ciddi bir yükü olduğunu, obeziteli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorluklar üzerine çalışma yapacaklarını söyledi.