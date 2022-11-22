"Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

“Vakıf Medeniyeti: Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Fotoğraf Yarışması" ödül töreni Anadolu Medeniyetler Müzesinde gerçekleştirildi.

Vakıf eserlerinin ve geleneğinin anlatılması amacıyla düzenlenen "II. Uluslararası Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması" ödül töreni, Anadolu Medeniyetler Müzesinde gerçekleştirildi. Bu yarışmayla, Türk vakıf kültürünün temellerinin atıldığı Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden günümüze kadar geçirilen evreler ele alındı. Vakıf eserlerinin ve geleneğinin anlatılması amacıyla düzenlenen II. Uluslararası Objektifinle Geleceğe Miras Bırak Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması'nda, “Fatih Sultan Mehmet Han”, “Mimar Sinan” ve “Bezmi Alem Valide Sultan” adına verilen ödüllerde, birinci olan yarışmacıya Cumhuriyet altını, ikinci olan yarışmacıya ata altın, üçüncü olan yarışmacıya da yarım altın verildi. “Fahrettin (Türkkan) Paşa Jüri Özel Ödülü”, “Ara Güler Jüri Özel Ödülü” ve “İzzet Keribar Jüri Özel Ödülü” olarak da yarım altın verildi.

Uluslararası Fotoğrafçılık ödül sahibi İzzet Keribar, burada yaptığı konuşmasında, “Bu ikinci fotoğraf yarışması, her şeyden önce bu yarışmada jüri üyesi olmaktan tabii son derece onur duydum ve çok mutluyum. Bu yarışmanın adı 'Objektifinle Geleceğe Miras Bırak', tam olarak benim hayattaki felsefem nedir diye soracak olursanız ben de objektifimle geleceğe miras bırakmak istiyorum. Bu bakımdan diyebilirim ki 'Bugün ne çekersiniz?' diye bana sordukları zaman ben, Türkiye'yi geleceğe taşımak için objektifimle ne kadar güzellik varsa dünyayı tanıtmak için onları çekerdim. İşte bu yarışmanın amacı da buna uyuyor. Yani, benim istediğim diyebilirim ki bugüne kadar zevk aldığım en büyük yarışma. Bu güzel fotoğrafların seçimi dahi bize mutluluk verdi” ifadelerini kullandı.

Sergi, 29 Kasım'a kadar devam edecek.