ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Metro İstasyonu'na öğrenciler için ders çalışma alanı ve kütüphane açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ve Dikimevi istasyonlarının ardından öğrenciler için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonu'nda çalışma alanı ve kütüphane hizmete açtı. “ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu” adıyla hizmet vermeye başlayan merkezin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bir tane Kurtuluş Parkı'nın oradaki otoparkın altına yapıyoruz. 2 bin metrekare kapalı alanı var. Sonra Kurtuluş Parkı'nın içinde buz pateni var. Orası Ankara, Hacettepe ve TED Üniversitelerine hitap edecek. Bir tane Atatürk Orman Çiftliği'nin bulunduğu alanın yanında yerin altında bir yeri Tarım Bakanlığından kiraladık. Yanında halı sahası var, orayı açıyoruz. Sıhhiye'deki Giyim Dünyası'nı gençlere tahsis edeceğiz. Bir de Esat'ta semt hali var. Orası da sizlere olacak. Ayrıca başka kütüphaneler de yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İstasyonu gezerek daire başkanlarından bilgi alan Yavaş, alanda gördüğü çalışma istasyonundaki gençlerle sohbet etti.

Kütüphane 580 metrekare alana sahip

Çayyolu Metrosu ODTÜ İstasyonu'ndaki açılışın ardından öğrencilerle bir araya gelen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da açılan kütüphaneyi gezen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kızılay ve Dikimevi istasyonlarının ardından üçüncü istasyon kütüphane ve çalışma alanını hizmete aldıklarını belirten Alkaş, “ODTÜ İstasyonu'nda 580 metrekare sergi salonu olarak belirlenmişti ancak Mansur Başkanımız buranın öğrencilere yönelik olmasını ve öğrencilere hitap edecek bir alana dönüştürülmesini istedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı buranın tadilat işlemlerini yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise işletmesini devam ettiriyor. Öğrencilerimize ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya hizmetleri de verilecek. Gençlerimiz son metro saatine kadar burada arkadaşlarıyla birlikte kitap okuyup internete girebilecekler. Uygun alanlarda şu an yeni kütüphaneler açmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise şunları söyledi:

“Bugün ODTÜ Metro İstasyonu'muzda kütüphane istasyonumuzu açtık. Haftanın her günü gece saat 24'e kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm üniversite öğrencilerimiz kütüphanemizdeki kitaplardan, internetten, ücretsiz çay-kahve ve çorba hizmetimizden faydalanabilirler.”

Öğrenciler ise istasyona ilk günden yoğun ilgi gösterdi.