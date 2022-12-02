ODTÜ öğrencileri İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, kapılarını halka açan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Ankara'da şebeke suyunun kalitesini test etmek ve nasıl arıtıldığını görmek isteyen vatandaşlar, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret edebiliyor. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Hande Bayramoğlu ve 3'üncü sınıf öğrencileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali eşliğinde tesisi gezdi. Prof. Dr. Bayramoğlu, “Öğrencilerimizin derste teorik olarak gördüğü tüm bilgileri burada görsel olarak da görmelerinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Tesis etkileyici, zaten kapasite olarak da çok yüksek. Her ünitenin olması gerektiği gibi çalıştığını düşünüyorum. Ankara'da suyun iyi arıtıldığı görünüyor. Burada durultucu ünitelerini de görme fırsatımız oldu. Ankara'nın içme suyu içilebilir durumda. Zaten evde de kullanıyorum ve tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.