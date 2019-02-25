ODTÜ Robot Günleri'nin altın sponsoru Çankaya

Uluslararası ODTÜ Robot Günleri'ne altın sponsor olan Çankaya Belediyesi, öğrencilere Nutuk, satranç seti ve anahtarlık armağan etti. Öğrencilere sıcak çorba da ikram eden belediye, yeni dönemde hizmete açacağı Ümit Gençlik Merkezi için de öğrencilerin önerilerini topladı.

Uluslararası ODTÜ Robot Günleri'nde Çankaya Belediyesi yine bilimin yanında yerini aldı. 23-24 Şubat'ta düzenlenen etkinliğin altın sponsoru olan Çankaya Belediyesi, öğrencilere Nutuk, satranç seti ve anahtarlık armağan etti. Belediye, soğuk havada ikram ettiği sıcak çorbayla da öğrencilerin içini ısıttı. İki gün boyunca stant kuran Çankaya Belediyesi, yeni dönemde hizmete açacağı Ümit Gençlik Merkezinin içinde nelere yer almasını istediklerini de gençlere sordu.

ODTÜ Robot Topluluğu tarafından Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte farklı kategorilerde birçok robot yarıştı. Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Çöp Toplayan, Otonom İnsansız Hava Aracı, Arama ve Kurtarma ve İnovasyon kategorilerinde yarışan robotlar adeta teknolojinin nabzını tuttu.

Binlerce ziyaretçinin izlediği Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, dereceye girenlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı. Desteklerinden ötürü ODTÜ Robot Topluluğu Çankaya Belediyesi'ne de teşekkür plaketi verdi.