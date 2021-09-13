İhlas Haber Ajansı

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ODTÜ yerleşkesinde tesis yemekhanesinde yangın

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içinde bulunan bir tesisin yemekhanesinde yangın çıktı.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içinde bulunan bir tesisin yemekhanesinde yangın çıktı.


Yangın, ODTÜ yerleşkesinde bulunan bir tesisisin yemekhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemekhanede elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Tesisteki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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