ODTÜ'lü öğrenciler sokak hayvanları için tasarlayacak

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek hayvanlarla vakit geçiren ODTÜ'lü gençler, sokak hayvanları için tasarlayacakları ürünlerin atölye çalışmalarını da barınakta gerçekleştirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. ID 301 Industrial Design III stüdyo dersi kapsamında barınağı ziyaret eden gençlere, Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekimi Mustafa Yüksel tarafından Türkiye'deki barınak şartlarından, sokak hayvanlarının bakımına, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarından, merkezde yaşayan hayvanlar ve yapılan uygulamalar konusunda bilgi verildi. Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini gezerek hayvanlarla vakit geçiren gençler, sokak hayvanları için tasarlayacakları ürünlerin atölye çalışmalarını da barınakta gerçekleştirdi.

Gençlere hayvan sevgisinden ve hayvan sahiplenmenin öneminden bahseden Yüksel, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin sahip olduğu imkanlar ve hizmet kalitesi açısından örnek olduğunu kaydetti. Barınağa getirilen sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamda karşılandığının altını çizen Yüksel, hayvan almak isteyen gençlere de hayvanları barınaktan sahiplenmeleri konusunda telkinde bulundu.