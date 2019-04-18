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ODTÜ'lü öğrencilerden Çankaya Belediyesine anlamlı ödül

ODTÜ Radyo Topluluğu ve ODTÜ Lodos Topluluğu öğrencileri, “6.

Medya ve Müzik Ödülleri” töreninde verdiği destek dolayısıyla Çankaya Belediyesine plaket verdi.


ODTÜ'lü öğrencilerin her zaman yanında olan ve düzenledikleri etkinliklerde destek veren Çankaya Belediyesine öğrenciler anlamlı bir plaket verdi.


ODTÜ'nün iki büyük öğrenci topluluğu olan Lodos Topluluğu ve Radyo Topluluğu 6. Medya ve Müzik Ödülleri töreni ODTÜ Kongre Kültür Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlendi. Down Sendromu'na farkındalık oluşturmak ve herkesin birbirinden farklı, özel ancak bir o kadar da eşit olduğunu vurgulamak amacıyla oluşturulan konsept çerçevesinde düzenlenen etkinliğin ana sponsorluğunu Çankaya Belediyesi yaptı.


Gecede, 1-31 Ocak arasında ODTÜ bünyesindeki öğrenciler, akademisyenler ve personellerin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucuna göre ödüle layık görülenler ödüllerini alırken, Çankaya Belediyesi adına verilen teşekkür plaketini Çankaya Belediye Başkan Yardımcı Nafiz Kaya aldı.

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