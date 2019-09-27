ODTÜ'lü öğrencilerden Diyarbakırlı annelere destek

ODTÜ'lü gençlerden oluşan ‘ODTÜ BİZİZ' öğrenci platformu, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek açıklaması yaptı. Açıklamadan önce "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.

ODTÜ BİZİZ Platformu sözcüsü Kayahan Çetin, Diyarbakır'daki ailelerinin yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için Hacire Ana'nın yaktığı ateş, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. PKK'nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizidir. Yüreği yanan aileler, bizim ailemizdir. Kaçırılan gençlik bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize, hem de Türkiye'nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanlarımızı susturamayız. Bu zulme karşı vicdanını susturanlar, 2016 yılında PKK'nın Güvenpark'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden okulumuz öğrencileri Ozancan Akkuş ve Berkay Baş'tan utanmalıdırlar. Çocuklarının gözleri önünde şehit edilen askerlerimizden, polislerimizden utanmalıdırlar. Bizler PKK terörüne karşı sıra arkadaşlarını şehit vermiş ODTÜ öğrencileri olarak Türkiye'mizin, birliğini, bütünlüğünü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz.”

Açıklamadan sonra ODTÜ'de destek yürüyüşü düzenlenerek, İstiklal Marşı okundu.