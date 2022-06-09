Ödüllü Soprano Anna Prohaska'dan CSO'da konser

Ödüllü Soprano Anna Prohaska, Şef Giovanni Antonini'nin yönettiği Deutsches Symphonie-Orchester Berlin eşliğinde CSO ADA ANKARA'da konser verdi.

Ödüllü Soprano Anna Prohaska, CSO ADA ANKARA Ana Salon'da Ankaralı müzikseverlere klasik müzik şöleni yaşattı. Dünyaca ünlü orkestra Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ile aynı sahneyi paylaşan Prohaska, Mozart'ın Titus'un Merhameti ve Haydn'ın Issız Ada ve Berenice operalarından sevilen aryaları seslendirdi. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Deutsches Symphonie-Orchester'i opera repertuvarı şefi Giovanni Antonini yönetti.

Vokalist Anna Prohaska, Berlin Devlet Operası'nda sahneye çıktığı ilk günden itibaren Daniel Barenboim, Philippe Jordan ve Simon Rattle gibi şeflerle çalıştı. Soprano, Almanya'da başlayıp uluslararası bir nitelik kazanan kariyeri boyunca tüm repertuvarlarda çok yönlülüğünü kanıtlayarak ECHO Klassik Ödülü'nün sahibi oldu. Avrupa'nın La Scala di Milano, Bolşoy Tiyatrosu, De Nationale Opera Amsterdam, Covent Garden Kraliyet Opera Evi ve Paris Operası gibi seçkin sahnelerinde müzikseverlerin huzuruna çıkan Prohaska, 2008'den bu yana Salzburg Festivali'nin sürekli sanatçısı olarak yer alıyor.

28 Mayıs'tan bu yana Ankaralıları dünya sanat sahnesinin önde gelen isimleriyle buluşturan Başkent Kültür Yolu Festivali; 12 Haziran'a kadar 5 bin 971 sanatçı, 179 akademisyen ve tarihçinin katıldığı 560 etkinliğe ev sahipliği yapacak