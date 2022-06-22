OGM: “20 helikopter, 14 uçak olmak üzere 34 hava aracı göreve başladı”

Orman Genel Müdürlüğü, 20 helikopter ve 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracının Marmaris'te çıkan yangında günün ilk ışıklarıyla göreve başladığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla 20 helikopter ile 14 uçağın Marmaris'teki yangına destek vermek amaçlı göreve başladığı kaydedildi.

Paylaşımda, “Günün ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçak olmak üzere toplam 34 hava aracımız, sabaha kadar mücadele eden kara ekiplerimize destek vermek için göreve başladı” ifadeleri kullanılırken “Son ateş sönene kadar karada ve havada inançla mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajı verildi.