İhlas Haber Ajansı

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OGM: “Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık”

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.


Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ'da yangınlar söndürülmüştür” ifadeleri yer aldı.

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