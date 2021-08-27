OGM: “Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık”

Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ'da yangınlar söndürülmüştür” ifadeleri yer aldı.