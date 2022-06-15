Öğrenci abonman kartları Polatlı-Ankara arasındaki trenlerde de geçerli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Başkentli öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlayacak müjdeyi duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında alınan kararla birlikte artık Ankara-Polatlı arasındaki TCDD tren seferlerinde de öğrenci abonmanlarınız geçerli olacak. Güle güle kullanın” dedi.

18 Nisan'dan itibaren öğrenci abonman kartlarının Başkentray'da kullanılmaya başlanmasının ardından 14 Haziran'da gerçekleştirilen UKOME toplantısında öğrenci abonman kartlarının Polatlı-Ankara arasında hizmet veren banliyö tren seferlerinde de geçerli olmasına karar verildi. EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları tamamlamasının ardından öğrencilere ekonomik yönden de katkı sağlayacak uygulama en kısa sürede hayata geçirilecek.