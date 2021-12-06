Öğrenci evini ziyaret eden Başkan Demirbaş menemen yaptı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘Tam Sana Göre Festival'de Çubuk Belediyesi standını ziyaret eden ve kendisini evlerine davet eden üniversite öğrencilerinin isteğini kırmayan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilerin evini ziyaret ederek menemen yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Çubuk Yerleşkesi'nde Uçak Teknolojileri Bölümü'nde öğrenimlerini sürdüren bir grup öğrenci, Demirbaş'ı evlerinde menemen yemeğe davet etti. Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Demirbaş, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ikamet eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, gençlere menemen sürprizi yaptı. Öğrencilik yıllarına dair anılarını anlatan ve gençlerle sohbet eden Demirbaş, daha sonra ilçede gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı. Sonrasında ise kolları sıvayarak mutfağa geçen Demirbaş, beraberinde getirdiği malzemelerle birlikte yaptığı bol yumurtalı menemeni öğrencilerle birlikte yedi.

Tüm üniversite öğrencilerinin kendilerine emanet olduğunu hatırlatan Demirbaş, “Sizler önce Allah'a sonra bizlere emanetsiniz. Aileleriniz sizleri hiç merak etmesin. Bizler yaptığımız tüm projelerde önceliği genç ve kadınlara yönelik planlıyoruz. Bu şehrin geleceği gençlerle değişecek. İlçemiz üniversite şehridir ve hızla da her alanda gelişiyor. Bugün olduğu gibi biz de gençlerimizi zaman zaman evlerinde, yurtlarda ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyoruz. Genç kardeşlerimizin davetlerine icabet ediyoruz. Biz de saat mefhumu gözetmeksizin evlerine konuk oluyor, sohbet ediyoruz. Bundan da çok mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Gençlerle sohbet eden Demirbaş'ın sürprizi karşısında çok şaşıran öğrencilerden Uçak Teknolojileri Bölümü öğrencisi Taha Ecder, “Başkanımızın geleceğini düşünmemiştik ama yaptığımız davetimize icabet ettiği için bizleri sevindirdi. Kendi ellerinden bize melemen yaptı. Çokta lezzetli olmuş. Gurbette bize ağabey şefkati ile yaklaşan belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Taha Ecder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti Demirbaş'a yönelik doğaçlama şiirle dile getirdi. Telefonla görüntülü bağlandığı aşık Muhsin Yaralı ile atışan öğrencilerden Taha Ecder'e bağlama sözü veren Demirbaş, gitarı arızalanan öğrencilerden Ömer Faruk Arısoy'un gitarını da alarak tamir ettireceğini söyledi.

Demirbaş'ın yaptığının örnek bir davranış olduğunu dile getiren Aşık Muhsin Yaralı ise, “Başkanım Allah razı olsun. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek bir davranış yapıyorsun. Eğitime yapılan hiçbir şey boşa gitmez” şeklinde konuştu.

Demirbaş'ın evlerine gelip menemen yapması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden Emre Civan, "Biz davet edince geleceğini düşünmemiştik. Ancak hem geldi hem de menemeni kendi elleriyle yaptı. Çok mutlu olduk" diye konuştu.