Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi artık YKS'ye hazırlanan mezunlara da açık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak, eksiklerini gidermek için materyaller sunmak amacıyla oluşturulan “Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS)” dijital platformunun YKS'ye hazırlanan adaylara da açıldığını duyurdu.

Öğrenci, öğretmen ve mezunların zaman ve mekana bağlı kalmaksızın istedikleri anda ders kitapları, konu anlatımları, ders anlatım videoları ve soru çözüm videolarına ulaşabildikleri ÖDS, 13 Ekim'den bu yana https://ods.eba.gov.tr adresinde kullanımda. Öğretmenler sisteme MEBBİS, öğrenciler ise EBA şifreleri ile girebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada artık mezunların da ÖDS'den yararlanabildiğini duyurdu. Özer, “YKS'ye hazırlanan lise mezunlarımız e-Devlet şifreleri ile ÖDS'de YKS Hazırlık modülüne erişebiliyor. Burada YKS ders paketleri ve testlerle karşılaşıyor. Eşit ağırlık, sayısal, sözel ya da yabancı dil alanlarında çıkmış soruların tamamının video çözümleri ve ders anlatımlarına da yine buradan ulaşabiliyor” dedi.

Sistemin öğrencinin çözdüğü sorulara göre eksikliklerini belirleyerek onları gidermeye yönelik geliştirilmiş bir algoritmayla çalıştığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

“Okul dersleri, LGS ve YKS hazırlık, DYK ve ödevler alanlarında ÖDS bugüne kadar 14 milyondan fazla görüntülendi. Yaklaşık 8 milyon soru çözüldü. Henüz birkaç gün olmasına karşın mezunlarımızın ÖDS'ye gösterdiği ilgi mutluluk verici. Şu ana kadar 6 bine yakın lise mezunumuz sistemi kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için öğrenci ya da mezun, desteğe ihtiyaç duyan tüm gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi'nin Okul Dersleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık modüllerinden oluştuğunu hatırlatan Özer, “LGS ve YKS Hazırlık modülü üzerinden belirli periyotlarla çevrim içi deneme sınavları yapılıyor. Adaylar bulundukları konumu, desteğe ihtiyaç duydukları konuları rahatlıkla tespit edebiliyor ve her öğrenci kendisi için bireyselleştirilmiş bir mekanizma ile hazırlığını yapabiliyor. Modül LGS için 8. sınıflara, YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıflara, lise mezunlarına ve tüm öğretmenlere açık" ifadelerini kullandı.

Sistemde ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 13 bin soru çözüm videosu yer alıyor. Okul dersleri modülü ile öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor. Modülü 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin tamamı ve tüm öğretmenler kullanabilecek. Modülde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ait Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri bulunuyor.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları modülü, DYK'ye devam eden öğrencilere ve DYK'de görev alan öğretmenlere açık. Öğrenciler, DYK'de hangi dersten veya derslerden kurs alıyorsa o derse ait içeriklere erişebilecek. DYK'de görev alan öğretmenler de modül üzerinden sınav yapabiliyor.