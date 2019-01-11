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Öğrenciler aileleriyle beraber ilk yardımı öğreniyor

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulunun başlattığı proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte ilk yardım eğitimi aldı.


Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu, "Biz büyük bir aileyiz" sloganı ile "Ailemle Beraber İlk Yardım Öğreniyorum" etkinliği düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Şube Müdürü Murat Şahin'in de katıldığı uygulamalı eğitimde, Kızılcahamam Devlet Hastanesi uzmanları bilgiler verdi. Eğitimin uygulamalı olarak sunulması büyük bir ilgi ile karşılandı.


Okul Müdürü Ertuğrul İpek, katılımlarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a ve Şube Müdürü Murat Şahin'e, eğitime gösterdikleri ilgiden dolayı da öğrenci velilerine teşekkür etti. İpek, projenin eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İbni Sina Anadolu Meslek Lisesi tarafından verilecek kurslarla devam edeceğini söyledi.

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