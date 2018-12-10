Öğrenciler Beypazarı'nı keşfedecek

Beypazarı Belediye Başkanlığı ve Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçemizdeki resmi örgün eğitim öğrencilerinin yaşadıkları çevrenin kültür, tarih, medeniyet ve doğasını tanıma, maden işleme tesisleri ve enerji santrallerini görme, sanayi üretim yerlerini ziyaret etmeleri ve genel olarak yaşadıkları ilçeyi tanımaları ve keşfetmeleri amaçlanıyor.

Gerçekleştirilecek olan projeyle Beypazarı'nda resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumları 4. 7. ve 10.sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsayacak.

Protokol kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler eğitimin “Millilik” vasıflarına haiz olarak, okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘'İmzalanan protokolle çocuklarımızın öncelikle yaşadıkları yeri tanımaları, ilçemizi sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel konularda duyarlılık kazanmaları, kentlilik bilinci kazandırılması ve toplumla bütünleşmeleri için katkıda bulunacağız'' dedi.