Öğrenciler, derslerini doğada öğrenecek

Dr. Adnan Boyacı, “Daha sahici ve daha etkili bir öğrenmenin yaşamla olan ilişkisini güçlendirmek adına bakanlık olarak okul dışı öğrenme etkinliklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda özellikle çocukların; sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinde okul dışı öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılması bizim için öncelik” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin; 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, sosyal ve sportif becerilerinin artırılması, çocukların problem çözme becerileri ile karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenecek ‘Doğa Yürüyüşü' ve ‘Oryantiring' eğitici eğitimleri için iş birliği protokolü imzalandı.

Dr. Adnan Boyacı, imzalanan protokolün, okulların yaşamla olan ilişkisini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu söyledi. Boyacı, “2023 Eğitim Vizyon Belgesiyle birlikte eğitim sistemimizde, öğretmelerimizi ve okul yöneticilerimizi, sistemin en önemli aktörleri olarak fiili bir şekilde kabul ettik. Bu eğitimin omurgasını, onların ilgileri, ihtiyaçlarına ve çocuklarımızın gelişimlerine bağladık. Eğitimi, öğretimin sınırlarının dışında yaşamın içerisinde yeniden tarifleme konusunda gayret göstermeye çalıştık. Amacımız okullarımızı yaşam alanı olarak yeniden yapılandırmak. Biliyoruz ki eğitim de öğretim de okulun sınırlarını aşıyor; ailede başlıyor. Daha sahici ve daha etkili bir öğrenmenin yaşamla olan ilişkisini güçlendirmek adına bakanlık olarak okul dışı öğrenme etkinliklerini önemsiyoruz. Bu bağlamda özellikle çocukların; sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinde okul dışı öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılması bizim için öncelik. Bu doğrultuda ilk adımımızı Gençlik ve Spor Bakanlığıyla attık, Dağcılık Federasyonu ve Oryantiring Federasyonu'yla bir yola çıktık. Çocuklarda somut düşünme, yön bulma, problem çözme, analitik düşünme ve temel becerileri geliştirme açısından önemli bir spor. Oryantiring; rota bulma, keşfetme ve keşfettiğini öğrenme süreci olarak tanımlanırsa eğitimin tüm amaçlarıyla örtüşüyor. Oryantiring'i biz çocuklarımızın gelişimleri için önemli olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Boyacı, Öğretmenlerin hepsine içerikle ilgili etkinlik ve tanıtım kitapları verileceğini belirterek, kitapların yanı sıra online ortamda da eğitimlerin verileceğinin altını çizdi. Boyacı, “Doğayla birlikte hareket etmek, doğaya uyum sağlamak bizim için çok önemli. Dağcılık Federasyonuyla yaptığımız iş, çocukların doğaya uyum sağlamaları için önemli bir adım. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı doğaya taşımak, çocuklarımızın hem farkındalıklarını artırmak hem de fiziksel eğitimlerini tamamlamak için başlı başına bir rotaydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Hoca'mızın ‘Eğitim bir bütündür ve bütüncül bakmak gerek' diye bir sözü var. Yani zihni olarak var olan, sahip olduğumuz bilişsel yeteneklerimizle biz birey oluyoruz. Öğrencilerin, kitapta ve okulda öğrendiklerini gerçek hayatta ve doğada görmek bizim öncelikli amacımız. Bunun için öğretmenlerimiz bu işin en önemli aktörü. Öğretmenlerimize ilişkin meslek girişim programlarına bu protokolle birlikte yeni iki alan daha katıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde uygulamalı eğitimler düzenleyeceğiz. Haziran döneminden itibaren 10 bin öğretmenimizi oryantiring için, 10 bin öğretmenimizi de dağ yürüyüş liderliği için yetiştireceğiz. Mesleki gelişim süresi içerisinde yeni bir yaklaşım da benimsedik; öğretmenlerimizin hepsinin eline etkinlik ve içerik kitapları sunuyoruz. Bu etkinlik kitaplarını aynı zamanda online olarak öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız. Haziran döneminden Eylül ayına kadar sürecek etkinliklerde izleme modülleriyle 4 farklı süreci izleyeceğiz. Bu bir yolculuk ve bu yolculuğa Federasyonlarla birlikte çıktı” şeklinde konuştu.

“Bu protokolle birlikte oyunla eğitime geçiyoruz”

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise şu şekilde konuştu:

“Dijital dünyaya bağlı olan çocukları; evlerinden, ekranın önünden doğaya, sahaya çıkmalarını sağlayacak bu süreç bizler için çok önemli. Hepimizin en kıymetlileri çocuklarımız. Bu çocukların eğitimini, öz güvenlerini doğada açık alanda hep beraber mücadele etmeleri, zor şartlarda çabuk karar vermeleri bizim için çok önemli. Birçok ülkede oyunla eğitim ön planda. Biz ülke olarak bu protokolle oyunla eğitime geçiyoruz.”

“Sporu, cep telefonlarından anlatacağız”

Sporu, cep telefonlarına taşıyacaklarını ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başa, “Milli eğitim bakanlığının bu denli hızlı davranmasına çok seviniyorum. Demek ki çok önemli bir kitle var ve spor camiası olarak bizlerin de hazır olması lazım. Karşımızdaki kitle çok enerjik. Özellikle son dönemde Z kuşağı denilen gençler kapalı ortamlarda büyüyor, teknolojiyle birlikte gelen bu durumu nasıl olumlu yöne çevirebiliriz diye düşündük. Gençlerin ellerine verdiğiniz telefonu artık geri alamazsınız. O zaman yararlı şeyleri kullanmasını öğreteceğiz. Sporu cep telefonlarından anlatmaya başlayarak. Çocukları doğaya çıkaracağız” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Boyacı, çocuklarla birlikte oryantiring eğitimine katıldı. Etkinliği tamamladığında nefes nefese kalan Boyacı'ya öğrencilerden birisi diskalifiye olduğunu söyledi. Haritayla işaretlenen parkurun dışına çıktığı için diskalifiye olan Boyacı, “Genel müdür olmanın da faydası yok. Görüyorsunuz hayatta kurallar var. Kuralları çiğnememek lazım” ifadelerini kullandı.

MEB Başöğretmen Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile Federasyonların yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.