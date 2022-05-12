Öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Programa katılan herkese teşekkür eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre, “İnşallah kısmet olur, olmaz; görürüz, görmeyiz bilmiyoruz ama buradan üniversite çıkarmak gibi devletimizin bir çabası var. Belki burada yapacağımız ağaç dikme etkinliği burayı bağımsız bir üniversite kampüsüne dönüştürmenin o kampüsün kimliğinin bedeline dönüştürmenin de vesilesi olur. Buraya gelip bizimle en azından bir ağaç dikecek olmanızdan dolayı hepinize en içten şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

500 fidan toprak ile buluştu

Polatlı Orman İşletme Şefliği desteğiyle dikilen 500 fidan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi'nin kampüs bahçesinde toprakla buluştu.

Programa Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Emre, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, Polatlı Belediye Meclis üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.